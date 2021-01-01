Кабель КГЭ-ХЛ 3х16+1х6,0+1х6,0 - 6кВ
ГОСТ 31945-2012
ТУ 16.К73.02-88
Код ОКП: 35454524
Расшифровка кабеля КГЭ-ХЛ 3х16+1х6,0+1х6,0 - 6кВ
К
кабель
Г
гибкий
Э
эластичный экран
ХЛ
холодостойкое исполнение
6кВ
номинальное напряжение
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Технические характеристики кабеля
Номинальное переменное напряжение основных жил 6 кВ частотой 50 Гц, вспомогательной жилы 0,38 кВ частотой 50 Гц
Испытательное переменное напряжение основных жил 15 кВ частотой 50 Гц, вспомогательной жилы 2 частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании 5 мин
Сопротивление изоляции при 20 °С, не менее 50 МОм/км
Сопротивление экрана при 20 °С, не более 300 Ом/км
Строительная длина, не менее 200 м
Допустимая температура нагрева жил 80 °С
Минимальный радиус изгиба 6 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур от -60 °C до +50 °C
Срок службы не менее 3 лет с даты изготовления