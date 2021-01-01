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    Кабель КГЭ-Т 3х70+1х16+1х10 - 6кВ

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля

    ГОСТ 31945-2012

    ТУ 16.К73.02-88

    Код ОКП: 35454522

    Расшифровка кабеля КГЭ-Т 3х70+1х16+1х10 - 6кВ

    К

    кабель

    Г

    гибкий

    Э

    эластичный экран

    Т

    тропическое исполнение

    6кВ

    номинальное напряжение

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    Технические характеристики кабеля

    Номинальное переменное напряжение основных жил 6 кВ частотой 50 Гц, вспомогательной жилы 0,38 кВ частотой 50 Гц
    Испытательное переменное напряжение основных жил 15 кВ частотой 50 Гц, вспомогательной жилы 2 кВ частотой 50 Гц
    Время выдержки при испытании 5 мин
    Сопротивление изоляции при 20 °С, не менее 50 МОм/км
    Сопротивление экрана при 20 °С, не более 300 Ом/км
    Строительная длина, не менее 200 м
    Допустимая температура нагрева жил 75 °С
    Минимальный радиус изгиба 6 наружных диаметров
    Диапазон рабочих температур от -40 °C до +50 °C
    Срок службы не менее 3 лет с даты изготовления