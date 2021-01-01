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    Кабель КГЭШ-Т 3х150+1х16+3х6,0

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля

    ГОСТ 31945-2012

    ТУ 16.К73.012-95

    Код ОКП: 354145

    Расшифровка кабеля КГЭШ-Т 3х150+1х16+3х6,0

    К

    кабель

    Г

    гибкий

    Э

    эластичный экран

    Ш

    шахтный

    Т

    тропическое исполнение

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    Технические характеристики кабеля

    Номинальное переменное напряжение основных жил 1140 В частотой 50 Гц, вспомогательных жил 220 В частотой 50 Гц
    Испытательное переменное напряжение основных жил 3,5 кВ частотой 50 Гц, вспомогательных жил 1,5 кВ частотой 50 Гц
    Время выдержки при испытании 5 мин
    Сопротивление изоляции при 20 °С, не менее 50 МОм/км
    Сопротивление экрана при 20 °С, не более 1500 Ом/км
    Строительная длина, не менее 200 м
    Допустимая температура нагрева жил 75 °С
    Минимальный радиус изгиба 5 наружных диаметров
    Диапазон рабочих температур от -10 °C до +55 °C
    Срок службы не менее 1,5 лет с даты изготовления