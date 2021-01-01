Кабель КГЭШ 3х50+1х10+3х6,0
ГОСТ 31945-2012
ТУ 16.К73.012-95
Код ОКП: 354145
Расшифровка кабеля КГЭШ 3х50+1х10+3х6,0
К
кабель
Г
гибкий
Э
эластичный экран
Ш
шахтный
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Технические характеристики кабеля
Номинальное переменное напряжение основных жил 1140 В частотой 50 Гц, вспомогательных жил 220 В частотой 50 Гц
Испытательное переменное напряжение основных жил 3,5 кВ частотой 50 Гц, вспомогательных жил 1,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании 5 мин
Сопротивление изоляции при 20 °С, не менее 50 МОм/км
Сопротивление экрана при 20 °С, не более 1500 Ом/км
Строительная длина, не менее 200 м
Допустимая температура нагрева жил 75 °С
Минимальный радиус изгиба 5 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур от -30 °C до +55 °C
Срок службы не менее 1,5 лет с даты изготовления