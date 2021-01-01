Кабель КГЭТ 3х25+1х10+1х6,0 - 6кВ
ГОСТ 31945-2012
ТУ 16.К73.02-88
Расшифровка кабеля КГЭТ 3х25+1х10+1х6,0 - 6кВ
К
кабель
Г
гибкий
Э
эластичный экран
Т
изоляция повышенной нагревостойкости
6кВ
номинальное напряжение
Разместите заказ на кабель ВВГзнг 2х1,5 и получите предложения с ценами от поставщиков.
Это бесплатно!
Технические характеристики кабеля
Номинальное переменное напряжение основных жил 6 кВ частотой 50 Гц, вспомогательной жилы 0,38 кВ частотой 50 Гц
Испытательное переменное напряжение основных жил 15 кВ частотой 50 Гц, вспомогательной жилы 2 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании 5 мин
Сопротивление изоляции при 20 °С, не менее 200 МОм/км
Сопротивление экрана при 20 °С, не более 300 Ом/км
Строительная длина, не менее 200 м
Длительно допустимая температура на жилах кабелей 85 °С
Минимальный радиус изгиба 6 наружных диаметров
Диапазон рабочих температур от -40 °C до +50 °C
Срок службы не менее 3 лет с даты изготовления
Длительно допустимая токовая нагрузка 403 А