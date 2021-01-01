    • Вход / Регистрация
    Поставщики Заказы Сервисы Характеристики

    Кабель КВИ-100

    Выбрать сечение
    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля

    ТУ 16-705.324-84

    Расшифровка кабеля КВИ-100

    К

    кабель

    В

    высоковольтный

    И

    импульсный

    100

    рабочее импульсное напряжение кВ

    Технические характеристики кабеля

    Рабочее импульсное напряжение 100 кВ
    Длительность импульса, не более 30 нс
    Испытательное переменное напряжение 80 кВ частотой 50 Гц
    Испытательное постоянное напряжение 110 кВ
    Волновое сопротивление 50 Ом
    Коэффициент затухания на частоте 10 МГц, не более 0,15 дБ/м
    Сопротивление связи на частоте 10 МГц, не более 90 мОм/м
    Строительная длина, не менее 100 м
    Минимальный радиус изгиба 250 мм
    Диапазон рабочих температур от -60 до 85°C
    Минимальная наработка 10 000 импульсов напряжения
    Срок службы 15 лет