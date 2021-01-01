Рабочее импульсное напряжение 100 кВ

Длительность импульса, не более 30 нс

Испытательное переменное напряжение 80 кВ частотой 50 Гц

Испытательное постоянное напряжение 110 кВ

Волновое сопротивление 50 Ом

Коэффициент затухания на частоте 10 МГц, не более 0,15 дБ/м

Сопротивление связи на частоте 10 МГц, не более 90 мОм/м

Строительная длина, не менее 100 м

Минимальный радиус изгиба 250 мм

Диапазон рабочих температур от -60 до 85°C

Минимальная наработка 10 000 импульсов напряжения