Кабель КВИ-100
ТУ 16-705.324-84
Расшифровка кабеля КВИ-100
К
кабель
В
высоковольтный
И
импульсный
100
рабочее импульсное напряжение кВ
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Технические характеристики кабеля
Рабочее импульсное напряжение 100 кВ
Длительность импульса, не более 30 нс
Испытательное переменное напряжение 80 кВ частотой 50 Гц
Испытательное постоянное напряжение 110 кВ
Волновое сопротивление 50 Ом
Коэффициент затухания на частоте 10 МГц, не более 0,15 дБ/м
Сопротивление связи на частоте 10 МГц, не более 90 мОм/м
Строительная длина, не менее 100 м
Минимальный радиус изгиба 250 мм
Диапазон рабочих температур от -60 до 85°C
Минимальная наработка 10 000 импульсов напряжения
Срок службы 15 лет