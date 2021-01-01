Кабель КВИ-120
ТУ 16-505.713-75
Код ОКП: 35 8119 0101
Расшифровка кабеля КВИ-120
К
кабель
В
высоковольтный
И
импульсный
120
рабочее импульсное напряжение кВ
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Технические характеристики кабеля
Рабочее импульсное напряжение 120 кВ
Длительность импульса, не более 20 мкс
Испытательное переменное напряжение 100 кВ частотой 50 Гц
Испытательное постоянное напряжение 120 кВ
Волновое сопротивление 50 Ом
Строительная длина 100 м
Минимальный радиус изгиба 250 мм
Диапазон рабочих температур от -60 до 85°C
Минимальная наработка 5 000 импульсов напряжения
Срок службы 12 лет