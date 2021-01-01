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    Кабель КВИ-120

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    ТУ 16-505.713-75

    Код ОКП: 35 8119 0101

    Расшифровка кабеля КВИ-120

    К

    кабель

    В

    высоковольтный

    И

    импульсный

    120

    рабочее импульсное напряжение кВ

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    Технические характеристики кабеля

    Рабочее импульсное напряжение 120 кВ
    Длительность импульса, не более 20 мкс
    Испытательное переменное напряжение 100 кВ частотой 50 Гц
    Испытательное постоянное напряжение 120 кВ
    Волновое сопротивление 50 Ом
    Строительная длина 100 м
    Минимальный радиус изгиба 250 мм
    Диапазон рабочих температур от -60 до 85°C
    Минимальная наработка 5 000 импульсов напряжения
    Срок службы 12 лет