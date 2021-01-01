Кабель ПМВКл - 20кВ
ТУ 3500-005-0090826612-2012
Расшифровка кабеля ПМВКл - 20кВ
П
провод
М
монтажный
В
высоковольтный
К
изоляция из кремнийорганической резины
л
лужёная жила
20
номинальное напряжение кВ
Технические характеристики кабеля
Номинальное напряжение 20 кВ
Испытательное переменное напряжение 30 кВ частотой 50 Гц
Диапазон рабочих температур от -60°С до 200°С
Строительная длина 100 м
Минимальный радиус изгиба 3 наружных диаметра
Срок службы не менее 25 лет
Класс пожарной безопасности О1.8.2.5.4-ПРГО1