Номинальное напряжение 25 кВ

Испытательное переменное напряжение 35 кВ частотой 50 Гц

Диапазон рабочих температур от -60°С до 200°С

Строительная длина 100 м

Минимальный радиус изгиба 3 наружных диаметра

Срок службы не менее 25 лет