Кабель ПМВКлнг(A) 1,0 - 15кВ
ТУ 3500-005-0090826612-2012
Расшифровка кабеля ПМВКлнг(A) 1,0 - 15кВ
П
провод
М
монтажный
В
высоковольтный
К
изоляция из кремнийорганической резины
л
лужёная жила
нг
изоляция пониженной горючести
(A)
категория пожароопасности
15
номинальное напряжение кВ
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Технические характеристики кабеля
Номинальное напряжение 15 кВ
Испытательное переменное напряжение 24 кВ частотой 50 Гц
Диапазон рабочих температур от -60 до 200 °C
Строительная длина 100 м
Минимальный радиус изгиба 3 наружных диаметра
Срок службы не менее 25 лет
Класс пожарной безопасности П1б.8.2.5.4-ПРГП1б