Номинальное напряжение 15 кВ

Испытательное переменное напряжение 24 кВ частотой 50 Гц

Диапазон рабочих температур от -60 до 200 °C

Строительная длина 100 м

Минимальный радиус изгиба 3 наружных диаметра

Срок службы не менее 25 лет