Кабель ПМВКлнг(A) - 25кВ
ТУ 3500-005-0090826612-2012
Расшифровка кабеля ПМВКлнг(A) - 25кВ
П
провод
М
монтажный
В
высоковольтный
К
изоляция из кремнийорганической резины
л
лужёная жила
нг
изоляция пониженной горючести
(A)
категория пожароопасности
25
номинальное напряжение кВ
Технические характеристики кабеля
Номинальное напряжение 25 кВ
Испытательное переменное напряжение 35 кВ частотой 50 Гц
Диапазон рабочих температур от -60 до 200 °C
Строительная длина 100 м
Минимальный радиус изгиба 3 наружных диаметра
Срок службы не менее 25 лет
Класс пожарной безопасности П1б.8.2.5.4-ПРГП1б