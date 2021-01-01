Кабель ПМВКнг(A) - 10кВ
ТУ 3500-005-0090826612-2012
Расшифровка кабеля ПМВКнг(A) - 10кВ
П
провод
М
монтажный
В
высоковольтный
К
изоляция из кремнийорганической резины
нг
изоляция пониженной горючести
(A)
категория пожароопасности
10
номинальное напряжение кВ
Технические характеристики кабеля
Номинальное напряжение 10 кВ
Испытательное переменное напряжение 15 кВ частотой 50 Гц
Диапазон рабочих температур от -60°С до 200 °C
Строительная длина 100 м
Минимальный радиус изгиба 3 наружных диаметра
Срок службы не менее 25 лет
Класс пожарной безопасности П1б.8.2.5.4-ПРГП1б