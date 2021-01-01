    • Вход / Регистрация
    Поставщики Заказы Сервисы Характеристики

    Кабель ПМВКнг(A) - 3кВ

    Выбрать сечение
    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля

    ТУ 3500-005-0090826612-2012

    Расшифровка кабеля ПМВКнг(A) - 3кВ

    П

    провод

    М

    монтажный

    В

    высоковольтный

    К

    изоляция из кремнийорганической резины

    нг

    изоляция пониженной горючести

    (A)

    категория пожароопасности

    3

    номинальное напряжение кВ

    Технические характеристики кабеля

    Номинальное напряжение 3 кВ
    Испытательное переменное напряжение 5 кВ частотой 50 Гц
    Диапазон рабочих температур от -60°С до 200 °C
    Строительная длина 100 м
    Минимальный радиус изгиба 3 наружных диаметра
    Срок службы не менее 25 лет
    Класс пожарной безопасности П1б.8.2.5.4-ПРГП1б