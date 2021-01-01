Кабель ПМВКнг(A) 0,2 - 3кВ
ТУ 3500-005-0090826612-2012
Расшифровка кабеля ПМВКнг(A) 0,2 - 3кВ
П
провод
М
монтажный
В
высоковольтный
К
изоляция из кремнийорганической резины
нг
изоляция пониженной горючести
(A)
категория пожароопасности
3
номинальное напряжение кВ
Разместите заказ на кабель ВВГзнг 2х1,5 и получите предложения с ценами от поставщиков.
Это бесплатно!
Технические характеристики кабеля
Номинальное напряжение 3 кВ
Испытательное переменное напряжение 5 кВ частотой 50 Гц
Диапазон рабочих температур от -60°С до 200 °C
Строительная длина 100 м
Минимальный радиус изгиба 3 наружных диаметра
Срок службы не менее 25 лет
Класс пожарной безопасности П1б.8.2.5.4-ПРГП1б