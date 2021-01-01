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    Микрофонный кабель

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    Применение и конструкция микрофонного кабеля

    Наиболее распространённым материалом для такого типа кабеля является мягкая медная жила, а изоляция выполнена из полиэтилена. Оплетка изготавливается из меди, плотность которой должна превышать 70%. Она же выполняет функцию экрана. Оболочкой выступает слой поливинилхлорида (ПВХ).

    Назначение
      
    Существует два направления в применении микрофонного кабеля. Первое – соединять блоки микрофонов, второе – быть цепью питания и монтаж микрофонной линии. Выпускается по ТУ 16.505.488-78. Соответствует коду ОКП 358111.

    Важные характеристики, влияющие на цену кабеля микрофонного:

    • Экранирование.
    • Поглощение ударов.
    • Проводимость коннектора.
    • Скрутка провода.
    • Количество жил.
    • Звёздная скрутка.

    Выбор микрофонного кабеля

    Кабели можно разделить на классические три категории: бюджетные, классические и премиум. На просторах интернета можно заказать и найти тысячи предложений по разной цене. А так как золотое правило гласит что нужно сторониться самых дешевых и самых дорогих товаров, предлагаем выборку по трём категориям. Наиболее подходящими в бюджетном ценовом разделе под соотношение цена/качество можно назвать Hosa Pro REAN и Planet Waves Classic Series. Они хорошо подойдут, если стоит задача купить кабель недорого. В средней категории выгодно отличаются Pro Co AQN и Mogami Silver. И наконец, самые лучшие варианты, за которые придётся отдать приличные деньги: Mogami Gold Stage и Monster Performer 600.
      
    Ассортимент нашего каталога включает изделия всех параметров.

    Исходя из предназначения и специфики производства, кабеля различаются по ряду параметров: