Применение и конструкция микрофонного кабеля



Наиболее распространённым материалом для такого типа кабеля является мягкая медная жила, а изоляция выполнена из полиэтилена. Оплетка изготавливается из меди, плотность которой должна превышать 70%. Она же выполняет функцию экрана. Оболочкой выступает слой поливинилхлорида (ПВХ).



Назначение



Существует два направления в применении микрофонного кабеля. Первое – соединять блоки микрофонов, второе – быть цепью питания и монтаж микрофонной линии. Выпускается по ТУ 16.505.488-78. Соответствует коду ОКП 358111.



Важные характеристики, влияющие на цену кабеля микрофонного:



• Экранирование.

• Поглощение ударов.

• Проводимость коннектора.

• Скрутка провода.

• Количество жил.

• Звёздная скрутка.



Выбор микрофонного кабеля



Кабели можно разделить на классические три категории: бюджетные, классические и премиум. На просторах интернета можно заказать и найти тысячи предложений по разной цене. А так как золотое правило гласит что нужно сторониться самых дешевых и самых дорогих товаров, предлагаем выборку по трём категориям. Наиболее подходящими в бюджетном ценовом разделе под соотношение цена/качество можно назвать Hosa Pro REAN и Planet Waves Classic Series. Они хорошо подойдут, если стоит задача купить кабель недорого. В средней категории выгодно отличаются Pro Co AQN и Mogami Silver. И наконец, самые лучшие варианты, за которые придётся отдать приличные деньги: Mogami Gold Stage и Monster Performer 600.



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