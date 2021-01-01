Кабель КММ 9х0,12
ТУ 16-505.488-78
Код ОКП: 35 81111400
Расшифровка кабеля КММ 9х0,12
К
кабель
М
микрофонный
М
малогабаритный
Разместите заказ на кабель ВВГзнг 2х1,5 и получите предложения с ценами от поставщиков.
Это бесплатно!
Технические характеристики кабеля
Испытательное переменное напряжение 1200 В частотой 50 Гц
Диапазон рабочих температур от -40°С до 60°C
Электрическое сопротивление жилы, не более 57,0 - 165,3 Ом/км
Сопротивление изоляции при 20 °С, не менее 500 - 2000 МОм/км
Сопротивление изоляции при 60 °С, не менее 5 - 20 МОм/км
Электрическая ёмкость пары, не более 72 - 83 нФ/км
Строительная длина, не менее 30 м
Минимальный радиус изгиба 10 наружных диаметров
Срок службы, не менее 6 лет