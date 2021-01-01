Испытательное переменное напряжение 1200 В частотой 50 Гц

Диапазон рабочих температур от -40°С до 60°C

Электрическое сопротивление жилы, не более 57,0 - 165,3 Ом/км

Сопротивление изоляции при 20 °С, не менее 500 - 2000 МОм/км

Сопротивление изоляции при 60 °С, не менее 5 - 20 МОм/км

Электрическая ёмкость пары, не более 72 - 83 нФ/км

Строительная длина, не менее 30 м

Минимальный радиус изгиба 10 наружных диаметров