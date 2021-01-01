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    Кабель КММц 2х0,35

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля

    ТУ 16-505.488-78

    Расшифровка кабеля КММц 2х0,35

    К

    кабель

    М

    микрофонный

    М

    малогабаритный

    ц

    цветовая маркировка жил

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    Технические характеристики кабеля

    Испытательное переменное напряжение 1200 В частотой 50 Гц
    Диапазон рабочих температур от -40°С до 60°C
    Электрическое сопротивление жилы, не более 57,0 - 165,3 Ом/км
    Сопротивление изоляции при 20 °С, не менее 500 - 2000 МОм/км
    Сопротивление изоляции при 60 °С, не менее 5 - 20 МОм/км
    Электрическая ёмкость пары, не более 72 - 83 нФ/км
    Строительная длина, не менее 30 м
    Минимальный радиус изгиба 10 наружных диаметров
    Срок службы, не менее 6 лет