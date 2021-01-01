    • Вход / Регистрация
    Поставщики Заказы Сервисы Характеристики

    Кабель ПМПЭВ

    Выбрать сечение
    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля

    ТУ 16-505.711-81

    Код ОКП: 35 8111 6400

    Расшифровка кабеля ПМПЭВ

    П

    провод

    М

    микрофонный

    П

    изоляция из полиэтилена

    Э

    экранированный

    В

    оболочка из ПВХ пластиката

    Технические характеристики кабеля

    Испытательное переменное напряжение 1000 В частотой 50 Гц
    Диапазон рабочих температур от -50 до 65 °C
    Электрическое сопротивление жилы, не более 39,6 - 52,7 Ом/км
    Сопротивление изоляции при 40 °С, не менее 8,0 МОм/км
    Строительная длина, не менее 50 м
    Минимальный радиус изгиба 12 наружных диаметров
    Срок службы, не менее 17 лет