Кабель ПМПЭВ
ТУ 16-505.711-81
Код ОКП: 35 8111 6400
Расшифровка кабеля ПМПЭВ
П
провод
М
микрофонный
П
изоляция из полиэтилена
Э
экранированный
В
оболочка из ПВХ пластиката
Технические характеристики кабеля
Испытательное переменное напряжение 1000 В частотой 50 Гц
Диапазон рабочих температур от -50 до 65 °C
Электрическое сопротивление жилы, не более 39,6 - 52,7 Ом/км
Сопротивление изоляции при 40 °С, не менее 8,0 МОм/км
Строительная длина, не менее 50 м
Минимальный радиус изгиба 12 наружных диаметров
Срок службы, не менее 17 лет