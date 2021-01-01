Испытательное переменное напряжение 1000 В частотой 50 Гц

Диапазон рабочих температур от -50 до 65 °C

Электрическое сопротивление жилы, не более 39,6 - 52,7 Ом/км

Сопротивление изоляции при 40 °С, не менее 8,0 МОм/км

Строительная длина, не менее 50 м

Минимальный радиус изгиба 12 наружных диаметров