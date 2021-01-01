Кабель ШМПЭИВ 1х0,12+2х0,12
ТУ 16-505.488-78
Код ОКП: 35 82111200
Расшифровка кабеля ШМПЭИВ 1х0,12+2х0,12
Ш
шнур
М
микрофонный
П
изоляция из полиэтилена
Э
экранированные жилы
ИВ
изоляция неэкранированных жил и оболочка из ПВХ пластиката
Разместите заказ на кабель ВВГзнг 2х1,5 и получите предложения с ценами от поставщиков.
Это бесплатно!
Технические характеристики кабеля
Испытательное переменное напряжение 500 В частотой 50 Гц
Диапазон рабочих температур от -40°С до 60°С
Электрическое сопротивление жилы, не более 165,3 Ом/км
Сопротивление изоляции при 20 °С, не менее 0,5 МОм/км
Сопротивление изоляции при 60 °С, не менее 0,005 МОм/км
Электрическая ёмкость пары, не более 120 нФ/км
Строительная длина, не менее 20 м
Минимальный радиус изгиба 10 наружных диаметров
Срок службы, не менее 5 лет