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    Кабель ШМПЭИВ 1х0,12+2х0,12

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля

    ТУ 16-505.488-78

    Код ОКП: 35 82111200

    Расшифровка кабеля ШМПЭИВ 1х0,12+2х0,12

    Ш

    шнур

    М

    микрофонный

    П

    изоляция из полиэтилена

    Э

    экранированные жилы

    ИВ

    изоляция неэкранированных жил и оболочка из ПВХ пластиката

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    Технические характеристики кабеля

    Испытательное переменное напряжение 500 В частотой 50 Гц
    Диапазон рабочих температур от -40°С до 60°С
    Электрическое сопротивление жилы, не более 165,3 Ом/км
    Сопротивление изоляции при 20 °С, не менее 0,5 МОм/км
    Сопротивление изоляции при 60 °С, не менее 0,005 МОм/км
    Электрическая ёмкость пары, не более 120 нФ/км
    Строительная длина, не менее 20 м
    Минимальный радиус изгиба 10 наружных диаметров
    Срок службы, не менее 5 лет