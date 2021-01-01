Испытательное переменное напряжение 500 В частотой 50 Гц

Диапазон рабочих температур от -40°С до 60°С

Электрическое сопротивление жилы, не более 165,3 Ом/км

Сопротивление изоляции при 20 °С, не менее 0,5 МОм/км

Сопротивление изоляции при 60 °С, не менее 0,005 МОм/км

Электрическая ёмкость пары, не более 120 нФ/км

Строительная длина, не менее 20 м

Минимальный радиус изгиба 10 наружных диаметров