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    Кабель ШМПЭВ

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    ТУ 16-505.488-78

    Код ОКП: 35 82111100

    Расшифровка кабеля ШМПЭВ

    Ш

    шнур

    М

    микрофонный

    П

    изоляция из полиэтилена

    Э

    экранированный

    В

    оболочка из ПВХ пластиката

    Технические характеристики кабеля

    Испытательное переменное напряжение 500 В частотой 50 Гц
    Диапазон рабочих температур от -40°С до 60°С
    Электрическое сопротивление жилы, не более 267,9 Ом/км
    Сопротивление изоляции при 20 °С, не менее 2000 МОм/км
    Сопротивление изоляции при 60 °С, не менее 20 МОм/км
    Электрическая ёмкость пары, не более 130 нФ/км
    Строительная длина, не менее 13 м
    Минимальный радиус изгиба 10 наружных диаметров
    Срок службы, не менее 5 лет