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    Кабель ШМВ 1х0,12+6х0,12

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    ТУ 16-505.488-78

    Код ОКП: 35 82122000

    Расшифровка кабеля ШМВ 1х0,12+6х0,12

    Ш

    шнур

    М

    микрофонный

    В

    изоляция и оболочка из ПВХ пластиката

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    Технические характеристики кабеля

    Испытательное переменное напряжение 1500 - 2000 В частотой 50 Гц
    Диапазон рабочих температур от -40°С до 60°С
    Электрическое сопротивление жилы, не более 57,0 - 165,3 Ом/км
    Сопротивление изоляции при 20 °С, не менее 1,0 - 2,0 МОм/км
    Сопротивление изоляции при 60 °С, не менее 0,01 - 0,02 МОм/км
    Электрическая ёмкость жилы, не более 100 - 130 нФ/км
    Электрическая ёмкость пары, не более 300 - 360 нФ/км
    Строительная длина, не менее 30 - 50 м
    Минимальный радиус изгиба 10 наружных диаметров
    Срок службы, не менее 5 лет