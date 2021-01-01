Кабель ШМВ 1х0,35+8х0,35
ТУ 16-505.488-78
Код ОКП: 35 82122000
Расшифровка кабеля ШМВ 1х0,35+8х0,35
Ш
шнур
М
микрофонный
В
изоляция и оболочка из ПВХ пластиката
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Технические характеристики кабеля
Испытательное переменное напряжение 1500 - 2000 В частотой 50 Гц
Диапазон рабочих температур от -40°С до 60°С
Электрическое сопротивление жилы, не более 57,0 - 165,3 Ом/км
Сопротивление изоляции при 20 °С, не менее 1,0 - 2,0 МОм/км
Сопротивление изоляции при 60 °С, не менее 0,01 - 0,02 МОм/км
Электрическая ёмкость жилы, не более 100 - 130 нФ/км
Электрическая ёмкость пары, не более 300 - 360 нФ/км
Строительная длина, не менее 30 - 50 м
Минимальный радиус изгиба 10 наружных диаметров
Срок службы, не менее 5 лет