Кабель ШОПЗ
ТУ 16.К71-094-90
Код ОКП: 35 8211 3300
Расшифровка кабеля ШОПЗ
Ш
шнур
О
одножильный
П
изоляция из полиэтилена
З
для звукозаписывающей аппаратуры
Технические характеристики кабеля
Испытательное переменное напряжение 500 В частотой 50 Гц
Диапазон рабочих температур от -10°С до 70°С
Электрическое сопротивление жилы, не более 58,3 - 108,3 Ом/км
Сопротивление изоляции при 20 °С, не менее 5,0 МОм/км
Строительная длина, не менее 30 м
Минимальный радиус изгиба 10 наружных диаметров
Срок службы, не менее 8 лет