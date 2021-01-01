Испытательное переменное напряжение 500 В частотой 50 Гц

Диапазон рабочих температур от -10°С до 70°С

Электрическое сопротивление жилы, не более 58,3 - 108,3 Ом/км

Сопротивление изоляции при 20 °С, не менее 0,6 МОм/км

Строительная длина, не менее 30 м

Минимальный радиус изгиба 10 наружных диаметров