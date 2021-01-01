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    Кабель ШОВЗ 1х0,2

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля

    ТУ 16.К71-094-90

    Код ОКП: 35 8212 2300

    Расшифровка кабеля ШОВЗ 1х0,2

    Ш

    шнур

    О

    одножильный

    В

    изоляция из ПВХ пластиката

    З

    для звукозаписывающей аппаратуры

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    Технические характеристики кабеля

    Испытательное переменное напряжение 500 В частотой 50 Гц
    Диапазон рабочих температур от -10°С до 70°С
    Электрическое сопротивление жилы, не более 58,3 - 108,3 Ом/км
    Сопротивление изоляции при 20 °С, не менее 0,6 МОм/км
    Строительная длина, не менее 30 м
    Минимальный радиус изгиба 10 наружных диаметров
    Срок службы, не менее 8 лет