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    Кабель контрольный пожаробезопасный

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля
    КПБбПнг-HF КПБПнг(A)-HF КППГнг-FRHF КППГнг-HF КППГнг(A)-FRHF КППГнг(A)-HF КППГЭнг-FRHF КППГЭнг-HF КППГЭнг(A)-FRHF КППГЭнг(A)-HF
    Отличие пожаробезопасного кабеля от обычного

    Контрольный пожаробезопасный отличается от других кабелей существованием защитных оболочек, которые предохраняют его от возгорания. Стандартная проводка выделяет большое количество тепла и удушающие газообразные продукты. Качественный кабель может работать даже при температуре возгорания более 1000 градусов. Такие изделия часто применяются на объектах, с отличительно хорошими показателями, к требованиям в области пожарной безопасности.

    Маркировка и обозначение

    Несмотря на все свои характеристики, кабель контрольный пожаробезопасный обладает невысокой стоимостью.

    У нас можно заказать 5 типов:

    • "нг" (не распространяется горение) - его основа состоит из ПВХ пластика и благодаря этому, он долго сопротивляется горению;
    • "FR" (fire resistance) - имеет высший класс пожарной безопасности и поэтому способен на протяжении долгого времени, противится высочайшим температурам;
    • "LS " (low smoke) - при возгорании не вызывает едко ядовитого вещества и крепкого задымления;
    • "HF"(halogen Free) - не выделяет вредных веществ;
    • "LTx " (low Toxic) - содержит малое количество токсичных продуктов.

    Мы предлагаем купить кабель контрольный пожаробезопасный по приемлемой цене.

    Исходя из предназначения и специфики производства, кабеля различаются по ряду параметров: