Отличие пожаробезопасного кабеля от обычного



Контрольный пожаробезопасный отличается от других кабелей существованием защитных оболочек, которые предохраняют его от возгорания. Стандартная проводка выделяет большое количество тепла и удушающие газообразные продукты. Качественный кабель может работать даже при температуре возгорания более 1000 градусов. Такие изделия часто применяются на объектах, с отличительно хорошими показателями, к требованиям в области пожарной безопасности.



Маркировка и обозначение



Несмотря на все свои характеристики, кабель контрольный пожаробезопасный обладает невысокой стоимостью.



У нас можно заказать 5 типов:



• "нг" (не распространяется горение) - его основа состоит из ПВХ пластика и благодаря этому, он долго сопротивляется горению;

• "FR" (fire resistance) - имеет высший класс пожарной безопасности и поэтому способен на протяжении долгого времени, противится высочайшим температурам;

• "LS " (low smoke) - при возгорании не вызывает едко ядовитого вещества и крепкого задымления;

• "HF"(halogen Free) - не выделяет вредных веществ;

• "LTx " (low Toxic) - содержит малое количество токсичных продуктов.



Мы предлагаем купить кабель контрольный пожаробезопасный по приемлемой цене.