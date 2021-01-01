Кабель контрольный пожаробезопасный
Отличие пожаробезопасного кабеля от обычного
Контрольный пожаробезопасный отличается от других кабелей существованием защитных оболочек, которые предохраняют его от возгорания. Стандартная проводка выделяет большое количество тепла и удушающие газообразные продукты. Качественный кабель может работать даже при температуре возгорания более 1000 градусов. Такие изделия часто применяются на объектах, с отличительно хорошими показателями, к требованиям в области пожарной безопасности.
Маркировка и обозначение
Несмотря на все свои характеристики, кабель контрольный пожаробезопасный обладает невысокой стоимостью.
У нас можно заказать 5 типов:
• "нг" (не распространяется горение) - его основа состоит из ПВХ пластика и благодаря этому, он долго сопротивляется горению;
• "FR" (fire resistance) - имеет высший класс пожарной безопасности и поэтому способен на протяжении долгого времени, противится высочайшим температурам;
• "LS " (low smoke) - при возгорании не вызывает едко ядовитого вещества и крепкого задымления;
• "HF"(halogen Free) - не выделяет вредных веществ;
• "LTx " (low Toxic) - содержит малое количество токсичных продуктов.
Мы предлагаем купить кабель контрольный пожаробезопасный по приемлемой цене.
Контрольный пожаробезопасный отличается от других кабелей существованием защитных оболочек, которые предохраняют его от возгорания. Стандартная проводка выделяет большое количество тепла и удушающие газообразные продукты. Качественный кабель может работать даже при температуре возгорания более 1000 градусов. Такие изделия часто применяются на объектах, с отличительно хорошими показателями, к требованиям в области пожарной безопасности.
Маркировка и обозначение
Несмотря на все свои характеристики, кабель контрольный пожаробезопасный обладает невысокой стоимостью.
У нас можно заказать 5 типов:
• "нг" (не распространяется горение) - его основа состоит из ПВХ пластика и благодаря этому, он долго сопротивляется горению;
• "FR" (fire resistance) - имеет высший класс пожарной безопасности и поэтому способен на протяжении долгого времени, противится высочайшим температурам;
• "LS " (low smoke) - при возгорании не вызывает едко ядовитого вещества и крепкого задымления;
• "HF"(halogen Free) - не выделяет вредных веществ;
• "LTx " (low Toxic) - содержит малое количество токсичных продуктов.
Мы предлагаем купить кабель контрольный пожаробезопасный по приемлемой цене.
Исходя из предназначения и специфики производства, кабеля различаются по ряду параметров: