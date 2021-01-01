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    Кабель КПБбПнг-HF 7х6,0

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля

    ГОСТ 26411-85

    ТУ 16.К71-304-2001

    Код ОКП: 3563142800

    Расшифровка кабеля КПБбПнг-HF 7х6,0

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    отсутствие буквы А означает, что токопроводящая жила - медная

    К

    контрольный кабель

    П

    изоляция из полимерной композиции, не содержащей галогенов

    Бб

    броня из стальных лент без подушки

    Пнг

    защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов

    HF

    кабель не содержит галогенов (halogen free)

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    Технические характеристики кабеля

    Номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частотой до 100 Гц
    Диапазон рабочих температур от -50°С до +50°С
    Испытательное переменное напряжение 2,5 кВ частотой 50 Гц
    Время выдержки при испытании 5 мин
    Строительная длина не менее 150 м
    Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 10 наружных диаметров
    Гарантийный срок эксплуатации кабеля 3 года
    Срок службы не менее 15 лет
    Класс пожарной безопасности П1б.8.1.2.1