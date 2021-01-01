Кабель КПБПнг(A)-HF
Код ОКП: 35 6314
Расшифровка кабеля КПБПнг(A)-HF
*
отсутствие буквы А означает, что токопроводящая жила - медная
К
контрольный кабель
П
изоляция из полимерной композиции, не содержащей галогенов
Б
броня из стальных лент
Пнг
защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов
(A)
категория пожароопасности
HF
кабель не содержит галогенов (halogen free)
Технические характеристики кабеля
Номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частотой до 100 Гц
Диапазон рабочих температур от -50°С до +50°С
Испытательное переменное напряжение 2,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании 5 мин
Строительная длина не менее 150 м
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 10 наружных диаметров
Гарантийный срок эксплуатации кабеля 3 года
Срок службы не менее 15 лет
Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 П1б.8.1.2.1