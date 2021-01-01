Кабель КППГЭнг-FRHF
Код ОКП: 3563113200
Расшифровка кабеля КППГЭнг-FRHF
*
отсутствие буквы А означает, что токопроводящая жила - медная
К
контрольный кабель
П
изоляция из полимерной композиции
П
оболочка из полимерной композиции
Г
защитный покров отсутствует («голый»)
Э
экранированный
нг
изоляция и оболочка не содержащей галогенов
FR
огнестойкий (fire resistant)
HF
кабель не содержит галогенов (halogen free)
Технические характеристики кабеля
Номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частотой до 100 Гц
Диапазон рабочих температур от -50°С до +50°С
Испытательное переменное напряжение 2,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании 5 мин
Строительная длина не менее 150 м
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 6 наружных диаметров
Гарантийный срок эксплуатации кабеля 3 года
Срок службы не менее 15 лет
Класс пожарной безопасности П1б.1.1.2.1