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    Кабель КППГЭнг-FRHF 10х6,0

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    Код ОКП: 3563113200

    Расшифровка кабеля КППГЭнг-FRHF 10х6,0

    *

    отсутствие буквы А означает, что токопроводящая жила - медная

    К

    контрольный кабель

    П

    изоляция из полимерной композиции

    П

    оболочка из полимерной композиции

    Г

    защитный покров отсутствует («голый»)

    Э

    экранированный

    нг

    изоляция и оболочка не содержащей галогенов

    FR

    огнестойкий (fire resistant)

    HF

    кабель не содержит галогенов (halogen free)

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    Технические характеристики кабеля

    Номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частотой до 100 Гц
    Диапазон рабочих температур от -50°С до +50°С
    Испытательное переменное напряжение 2,5 кВ частотой 50 Гц
    Время выдержки при испытании 5 мин
    Строительная длина не менее 150 м
    Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 6 наружных диаметров
    Гарантийный срок эксплуатации кабеля 3 года
    Срок службы не менее 15 лет
    Класс пожарной безопасности П1б.1.1.2.1