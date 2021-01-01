Кабель КППГЭнг-HF 19х1,5
Код ОКП: 3563113200
Расшифровка кабеля КППГЭнг-HF 19х1,5
*
отсутствие буквы А означает, что токопроводящая жила - медная
К
контрольный кабель
П
изоляция из полимерной композиции
П
оболочка из полимерной композиции
Г
защитный покров отсутствует («голый»)
Э
экранированный
нг
изоляция и оболочка не содержащей галогенов
HF
кабель не содержит галогенов (halogen free)
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Технические характеристики кабеля
Номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частотой до 100 Гц
Диапазон рабочих температур от -50°С до +50°С
Испытательное переменное напряжение 2,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании 5 мин
Строительная длина не менее 150 м
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 6 наружных диаметров
Гарантийный срок эксплуатации кабеля 3 года
Срок службы не менее 15 лет
Класс пожарной безопасности П1б.8.1.2.1