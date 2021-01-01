    • Вход / Регистрация
    Поставщики Заказы Сервисы Характеристики

    Кабель контрольный с изоляцией полиэтилена

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля
    АКПБбШв АКПВБ АКПВБбГ АКПВБГ АКПВГ АКПсБбШв АКПсВБ АКПсВБбГ АКПсВБГ АКПсВГ АКПсВГз АКПсВГЭ КПБбШв КПВБ КПВБбГ КПВБГ КПВГ КППбШв КПсБбШв КПсВБ КПсВБбГ КПсВБГ КПсВБн КПсВГ КПсВГз КПсВГЭ КПсПбШв
    Почему полиэтилен?

    Использование полиэтиленовой изоляции на контрольном кабеле чрезвычайно актуально, ввиду его низкой цены и хороших эксплуатационных качеств.
    Кабель контрольный с изоляцией полиэтилена отличается высокой степенью надежности, ведь его изоляционный слой обрабатывается на молекулярной ступени в условиях повышенных температур и давления, что исключает присутствие включений воздуха.

    Преимущества.

    Помимо низкой стоимости и возможности повсеместно заказать кабель, данное изделие обладает еще целым рядом неоспоримых преимуществ:
      
    • Длительный срок эксплуатации кабеля до 50 лет;
    • Легкость и низкая цена проведения монтажа. Монтируется в течение короткого промежутка времени;
    • Используемое рабочее напряжение не превышает 1кВ;
    • Можно использовать при любых температурах и вне зависимости от высоты прокладки;
    • Полиэтиленовый кабель обладает повышенной сопротивляемостью к повреждениям про повышенной пропускной способности.
    • Высокая термическая сопротивляемость кабеля предоставляет широкую вариативность его использования.

     Заказать кабель с полиэтиленовым покрытием и изоляцией можно в разных модификациях с поправкой на условия применения и хозяйственные нужды.

    Исходя из предназначения и специфики производства, кабеля различаются по ряду параметров: