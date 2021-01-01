Почему полиэтилен?



Использование полиэтиленовой изоляции на контрольном кабеле чрезвычайно актуально, ввиду его низкой цены и хороших эксплуатационных качеств.

Кабель контрольный с изоляцией полиэтилена отличается высокой степенью надежности, ведь его изоляционный слой обрабатывается на молекулярной ступени в условиях повышенных температур и давления, что исключает присутствие включений воздуха.



Преимущества.



Помимо низкой стоимости и возможности повсеместно заказать кабель, данное изделие обладает еще целым рядом неоспоримых преимуществ:



• Длительный срок эксплуатации кабеля до 50 лет;

• Легкость и низкая цена проведения монтажа. Монтируется в течение короткого промежутка времени;

• Используемое рабочее напряжение не превышает 1кВ;

• Можно использовать при любых температурах и вне зависимости от высоты прокладки;

• Полиэтиленовый кабель обладает повышенной сопротивляемостью к повреждениям про повышенной пропускной способности.

• Высокая термическая сопротивляемость кабеля предоставляет широкую вариативность его использования.



Заказать кабель с полиэтиленовым покрытием и изоляцией можно в разных модификациях с поправкой на условия применения и хозяйственные нужды.