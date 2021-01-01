Кабель АКПВБГ 10х2,5
ГОСТ 1508-78
ГОСТ 26411-85
Расшифровка кабеля АКПВБГ 10х2,5
А
алюминиевая жила
К
контрольный кабель
П
изоляция из полиэтилена
В
оболочка из ПВХ пластиката
Б
броня из стальных оцинкованных лент
Г
без наружного покрова
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Технические характеристики кабеля
Номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частотой 100 Гц
Диапазон рабочих температур от -50°С до +50°С
Испытательное переменное напряжение 2,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании 5 мин
Строительная длина не менее 150 м
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 10 наружных диаметров
Гарантийный срок эксплуатации кабеля 3 года
Срок службы не менее 15 лет