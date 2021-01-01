Кабель КППбШв
ГОСТ 1508-78
ГОСТ 26411-85
Код ОКП: 35 6312 1300
Расшифровка кабеля КППбШв
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отсутствие буквы А означает, что токопроводящая жила - медная
К
контрольный кабель
П
изоляция из полиэтилена
Пб
броня из стальных оцинкованных проволок без подушки
Шв
шланг из ПВХ пластиката
Технические характеристики кабеля
Номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частотой 100 Гц
Диапазон рабочих температур от -50°С до +50°С
Испытательное переменное напряжение 2,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании 5 мин
Строительная длина не менее 150 м
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 10 наружных диаметров
Гарантийный срок эксплуатации кабеля 3 года
Срок службы не менее 15 лет
Класс пожарной безопасности О1.8.2.5.4