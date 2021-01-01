Кабель контрольный с изоляцией из ПВХ
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Контрольный кабель, имеющий изоляцию из ПВХ, применяют с целью качественной передачи сигналов управления в электросети. Прокладывается внутри зданий, снаружи, под землей. Купить его можно с экраном и без него, выбрав оптимальный вариант.
Конструктивные особенности и технические параметры
Изделие состоит из медной жилы, изолирован полиэтиленом сплошным, его внешняя и внутренняя оболочка выполнена из материала ПВХ. По техническим параметрам, кабель контрольный, изолированный ПВХ, имеет следующие характеристики:
• уровень изгиба, являющийся максимально допустимым – 12ХД;
• рабочая температура, являющаяся максимальной – 90 градусов по Цельсию;
• температурный показатель при коротком замыкании – 250 градусов.
Цена кабеля контрольного с изоляцией из ПВХ зависит от его длины и дополнительных характеристик.
Область использования
Изделия применяют для ремонта, планового технического обслуживания контрольной и электрораспределительной аппаратуры. Заказать кабель контрольный с изоляцией из ПВХ можно для присоединения к электроприборам, аппаратам и распределительным устройствам, имеющим номинальное напряжение 660 В, постоянное напряжение 1000 В, частоту работы 100 Гц. Кабель данной категории разрешено укладывать в условиях агрессивной среды, также туннелях и каналах.
Наш каталог содержит широкий ассортимент с доступными ценами.
Конструктивные особенности и технические параметры
Изделие состоит из медной жилы, изолирован полиэтиленом сплошным, его внешняя и внутренняя оболочка выполнена из материала ПВХ. По техническим параметрам, кабель контрольный, изолированный ПВХ, имеет следующие характеристики:
• уровень изгиба, являющийся максимально допустимым – 12ХД;
• рабочая температура, являющаяся максимальной – 90 градусов по Цельсию;
• температурный показатель при коротком замыкании – 250 градусов.
Цена кабеля контрольного с изоляцией из ПВХ зависит от его длины и дополнительных характеристик.
Область использования
Изделия применяют для ремонта, планового технического обслуживания контрольной и электрораспределительной аппаратуры. Заказать кабель контрольный с изоляцией из ПВХ можно для присоединения к электроприборам, аппаратам и распределительным устройствам, имеющим номинальное напряжение 660 В, постоянное напряжение 1000 В, частоту работы 100 Гц. Кабель данной категории разрешено укладывать в условиях агрессивной среды, также туннелях и каналах.
Наш каталог содержит широкий ассортимент с доступными ценами.
Исходя из предназначения и специфики производства, кабеля различаются по ряду параметров: