Контрольный кабель, имеющий изоляцию из ПВХ, применяют с целью качественной передачи сигналов управления в электросети. Прокладывается внутри зданий, снаружи, под землей. Купить его можно с экраном и без него, выбрав оптимальный вариант.



Конструктивные особенности и технические параметры



Изделие состоит из медной жилы, изолирован полиэтиленом сплошным, его внешняя и внутренняя оболочка выполнена из материала ПВХ. По техническим параметрам, кабель контрольный, изолированный ПВХ, имеет следующие характеристики:

• уровень изгиба, являющийся максимально допустимым – 12ХД;

• рабочая температура, являющаяся максимальной – 90 градусов по Цельсию;

• температурный показатель при коротком замыкании – 250 градусов.



Цена кабеля контрольного с изоляцией из ПВХ зависит от его длины и дополнительных характеристик.



Область использования



Изделия применяют для ремонта, планового технического обслуживания контрольной и электрораспределительной аппаратуры. Заказать кабель контрольный с изоляцией из ПВХ можно для присоединения к электроприборам, аппаратам и распределительным устройствам, имеющим номинальное напряжение 660 В, постоянное напряжение 1000 В, частоту работы 100 Гц. Кабель данной категории разрешено укладывать в условиях агрессивной среды, также туннелях и каналах.

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