Кабель АКВБбШв 14х6,0
ГОСТ 1508-78
ГОСТ 26411-85
Код ОКП: 35 6344 0700
Расшифровка кабеля АКВБбШв 14х6,0
А
алюминиевая жила
К
контрольный кабель
В
изоляция из ПВХ пластиката
Бб
броня из стальных лент без подушки
Шв
шланг из ПВХ пластиката
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Технические характеристики кабеля
Номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частотой 100 Гц
Диапазон рабочих температур от -50°С до +50°С
Испытательное переменное напряжение 2,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании 5 мин
Строительная длина не менее 150 м
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 10 наружных диаметров
Гарантийный срок эксплуатации кабеля 3 года
Срок службы не менее 15 лет
Класс пожарной безопасности О1.8.2.5.4