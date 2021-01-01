Кабель АКВБбШвнг(A)-ХЛ
ГОСТ 1508-78
ГОСТ 26411-85
Расшифровка кабеля АКВБбШвнг(A)-ХЛ
А
алюминиевая жила
К
контрольный кабель
В
изоляция из ПВХ пластиката
Бб
броня из стальных лент без подушки
Швнг
шланг из ПВХ пластиката пониженной горючести
(A)
категория пожароопасности
ХЛ
холодостойкое исполнение
Технические характеристики кабеля
Номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частотой 100 Гц
Диапазон рабочих температур от -60°С до +50°С
Испытательное переменное напряжение 2,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании 5 мин
Строительная длина не менее 150 м
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 10 наружных диаметров
Гарантийный срок эксплуатации кабеля 3 года
Срок службы не менее 15 лет