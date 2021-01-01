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    Кабель АКВБбШвнг

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    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля

    ГОСТ 1508-78

    ГОСТ 26411-85

    Расшифровка кабеля АКВБбШвнг

    А

    алюминиевая жила

    К

    контрольный кабель

    В

    изоляция из ПВХ пластиката

    Бб

    броня из стальных лент без подушки

    Швнг

    шланг из ПВХ пластиката пониженной горючести

    Технические характеристики кабеля

    Номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частотой 100 Гц
    Диапазон рабочих температур от -50°С до +50°С
    Испытательное переменное напряжение 2,5 кВ частотой 50 Гц
    Время выдержки при испытании 5 мин
    Строительная длина не менее 150 м
    Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 10 наружных диаметров
    Гарантийный срок эксплуатации кабеля 3 года
    Срок службы не менее 15 лет