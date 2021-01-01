Кабель КВБбШв
ГОСТ 1508-78
ГОСТ 26411-85
Код ОКП: 3563140800
Расшифровка кабеля КВБбШв
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отсутствие буквы А означает, что токопроводящая жила - медная
К
контрольный кабель
В
изоляция из ПВХ пластиката
Бб
броня из стальных лент без подушки
Шв
шланг из ПВХ пластиката
Технические характеристики кабеля
Номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частотой 100 Гц
Диапазон рабочих температур от -50°С до +50°С
Испытательное переменное напряжение 2,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании 5 мин
Строительная длина не менее 150 м
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 10 наружных диаметров
Гарантийный срок эксплуатации кабеля 3 года
Срок службы не менее 15 лет
Класс пожарной безопасности О1.8.2.5.4