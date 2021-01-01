Кабель КВБбШвнг(A)-ХЛ 37х0,75
ГОСТ 26411-85
ТУ 16.К73.079-2007
Расшифровка кабеля КВБбШвнг(A)-ХЛ 37х0,75
*
отсутствие буквы А означает, что токопроводящая жила - медная
К
контрольный кабель
В
изоляция из ПВХ пластиката
Бб
броня из стальных лент без подушки
Швнг
шланг из ПВХ пластиката пониженной горючести
(A)
категория пожароопасности
ХЛ
холодостойкое исполнение
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Технические характеристики кабеля
Номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частотой 100 Гц
Диапазон рабочих температур от -60°С до +50°С
Испытательное переменное напряжение 2,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании 5 мин
Строительная длина не менее 150 м
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 10 наружных диаметров
Гарантийный срок эксплуатации кабеля 3 года
Срок службы не менее 15 лет