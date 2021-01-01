Кабель КВКбШвнг(A)
ГОСТ 26411-85
ТУ 16.К13-021-95
Код ОКП: 3563144700
Расшифровка кабеля КВКбШвнг(A)
*
отсутствие буквы А означает, что токопроводящая жила - медная
К
контрольный кабель
В
изоляция из ПВХ пластиката
Кб
броня из стальных проволок без подушки
Швнг
шланг из ПВХ пластиката пониженной горючести
(A)
категория пожароопасности
Технические характеристики кабеля
Номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частотой до 100 Гц
Диапазон рабочих температур от -50°С до +50°С
Испытательное переменное напряжение 2,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании 5 мин
Строительная длина не менее 150 м
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 7,5 наружных диаметров
Гарантийный срок эксплуатации кабеля 3 года
Срок службы не менее 15 лет
Класс пожарной безопасности П1б.8.2.5.4