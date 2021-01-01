Номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частотой 100 Гц

Диапазон рабочих температур от -60°С до +50°С

Испытательное переменное напряжение 2,5 кВ частотой 50 Гц

Время выдержки при испытании 5 мин

Строительная длина не менее 150 м

Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 6 наружных диаметров

Гарантийный срок эксплуатации кабеля 3 года