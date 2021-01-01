Кабель КВВГЭнг-ХЛ 5х2,5
ГОСТ 26411-85
ТУ 16.К73.079-2007
Расшифровка кабеля КВВГЭнг-ХЛ 5х2,5
*
отсутствие буквы А означает, что токопроводящая жила - медная
К
контрольный кабель
В
изоляция из ПВХ пластиката
В
оболочка из ПВХ пластиката
Г
защитный покров отсутствует («голый»)
Э
экран
нг
оболочка пониженной горючести
ХЛ
холодостойкое исполнение
Разместите заказ на кабель ВВГзнг 2х1,5 и получите предложения с ценами от поставщиков.
Это бесплатно!
Технические характеристики кабеля
Номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частотой 100 Гц
Диапазон рабочих температур от -60°С до +50°С
Испытательное переменное напряжение 2,5 кВ частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании 5 мин
Строительная длина не менее 150 м
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 6 наружных диаметров
Гарантийный срок эксплуатации кабеля 3 года
Срок службы не менее 15 лет