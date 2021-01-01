Контрольный кабель в резиновой изоляции: характеристики и область применения



Для создания неподвижного присоединения к различным электрическим приборам (щиты, пульты) следует купить контрольный кабель в резиновой изоляции. Он способен выдерживать постоянное напряжение д 1 кВ и переменное до 0,66 кВ, не разрушаясь. Хорошая устойчивость к агрессивным средам позволяет применять его не только на открытом воздухе, но и под землей, в морской воде без дополнительной защиты.



Предлагаем широкий ассортимент



Защитная оболочка чаще всего выполняется из резины, но также может быть изготовлена из ПВХ пластиката и современных композитных материалов. Защита от растягивания обусловлена наличием лент из оцинкованной стали.



Основные преимущества



Главные особенности кабеля, реализуемого нашим сайтом, за что ценят его во время длительной эксплуатации:



• устойчив к многочисленным изгибам при монтаже;

• не разрушается под действием вибрационной нагрузки;

• не теряет эксплуатационных характеристик в условиях высокой влажности.



Стоимость изделия



Во многом цена на контрольный кабель в резиновой изоляции зависит от количества приобретаемой продукции. Окончательная стоимость всегда уточняется после оформления заявки с подробными условиями заказа.