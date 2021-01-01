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    Контрольный кабель в резиновой изоляции

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    Контрольный кабель в резиновой изоляции: характеристики и область применения

    Для создания неподвижного присоединения к различным электрическим приборам (щиты, пульты) следует купить контрольный кабель в резиновой изоляции. Он способен выдерживать постоянное напряжение д 1 кВ и переменное до 0,66 кВ, не разрушаясь. Хорошая устойчивость к агрессивным средам позволяет применять его не только на открытом воздухе, но и под землей, в морской воде без дополнительной защиты.

    Предлагаем широкий ассортимент

    Защитная оболочка чаще всего выполняется из резины, но также может быть изготовлена из ПВХ пластиката и современных композитных материалов. Защита от растягивания обусловлена наличием лент из оцинкованной стали.

    Основные преимущества

    Главные особенности кабеля, реализуемого нашим сайтом, за что ценят его во время длительной эксплуатации:

    • устойчив к многочисленным изгибам при монтаже;
    • не разрушается под действием вибрационной нагрузки;
    • не теряет эксплуатационных характеристик в условиях высокой влажности.

    Стоимость изделия

    Во многом цена на контрольный кабель в резиновой изоляции зависит от количества приобретаемой продукции. Окончательная стоимость всегда уточняется после оформления заявки с подробными условиями заказа.

    Исходя из предназначения и специфики производства, кабеля различаются по ряду параметров: