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    Кабель АКРВБ 4х6,0

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля

    ГОСТ 1508-78

    ГОСТ 26411-85

    Код ОКП: 3563450300

    Расшифровка кабеля АКРВБ 4х6,0

    А

    алюминиевая жила

    К

    контрольный кабель

    Р

    изоляция из резины

    В

    оболочка из ПВХ пластиката

    Б

    броня из стальных лент

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    Технические характеристики кабеля

    Номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частотой 100 Гц
    Диапазон рабочих температур от -50°С до +50°С
    Испытательное переменное напряжение 2,5 кВ частотой 50 Гц
    Время выдержки при испытании 5 мин
    Строительная длина не менее 150 м
    Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 10 наружных диаметров
    Гарантийный срок эксплуатации кабеля 3 года
    Срок службы не менее 15 лет