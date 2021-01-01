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    Кабель КРНГ 4х1,5

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля

    ГОСТ 1508-78

    ГОСТ 26411-85

    Код ОКП: 3563160100

    Расшифровка кабеля КРНГ 4х1,5

    *

    отсутствие буквы А означает, что токопроводящая жила - медная

    К

    контрольный кабель

    Р

    изоляция из резины

    Н

    оболочка из не распространяющей горение резины

    Г

    защитный покров отсутствует («голый»)

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    Технические характеристики кабеля

    Номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частотой до 100 Гц
    Диапазон рабочих температур от -50°С до +50°С
    Испытательное переменное напряжение 2,5 кВ частотой 50 Гц
    Время выдержки при испытании 5 мин
    Строительная длина не менее 150 м
    Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 6 наружных диаметров
    Гарантийный срок эксплуатации кабеля 3 года
    Срок службы не менее 15 лет
    Класс пожарной безопасности П1б.8.2.5.4